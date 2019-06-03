Невдовзі суд має обрати для них запобіжний захід поліцейським

П'ятирічний хлопчик, у якого стріляли поліцейські, помер у лікарні. Про це повідомляє "Українська правда". Нагадаю, інцидент стався 31 травня на Київщині.

За версією слідства, двоє нетверезих поліцейських вирішили постріляти по металевим банкам неподалік від місця, де грала дитина. Хлопець отримав тяжке поранення у голову.

Поліцейських затримали наступного дня, невдовзі суд має обрати для них запобіжний захід.