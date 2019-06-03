Ізраїль обстріляли з Сирії. За даними розвідки, вогонь вели іранські військові. Реакція Єрусалима була передбачуваною. Ізраїльські ВПС завдали потужних ударів по території сусідньої країни. Подробиці далі.

Дві ракети були випущені з території Сирії по Ізраїлю. Військові негайно активували систему Ппо на Голанських висотах, але перехопити не змогли. Армійська авіація піднялася в повітря й завдала ударів по сирійській території.

"Учора з території Сирії по Ізраїлю було випущено дві ракети. Одна розірвалася на сирійській території, інша на Голанських висотах. У зв'язку з обстрілом я провів консультації з силами безпеки й доручив Армії оборони Ізраїлю вжити рішучих заходів. Як наслідок - було атаковано ряд цілей - ми не готові терпіти стрілянину по нашій території і відповімо на будь-яку агресію", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Удару зазнала база Т-4 - найбільший військовий аеродром у Сирії. Ізраїльські літаки, потрапивши в повітряний простір сусідньої держави, поцілили у склад іранських ракет. Сирійська ППО відкрила вогонь по літаках, у відповідь пілоти відразу знищили зенітні установки. Загинули 10 осіб - сирійські військові, члени іранського корпусу вартових ісламської революції і бойовики ліванської "Хезболли".

Незважаючи на нескінченні вимоги Москви й Дамаска припинити атаки, Ізраїль послідовно продовжує політику "червоних ліній". Головна з них - будь-яка іранська присутність у сусідній країні не повинна загрожувати державі.

Ізраїльська розвідка відстежує будь-які пересування іранських військових у Сирії. Щойно там з'являється чергова партія важкої зброї з Ісламської Республіки, її одразу ж знищують. Будь-яка спроба обстрілу ізраїльської території призводить до нищівних ударів у відповідь, при цьому Єрусалим уже не приховує, що це його ВПС бомбардують арабську країну.

Приблизно рік тому, після обстрілу іранцями ізраїльської частини Голанських висот, ізраїльські літаки провели операцію, під час якої знищили десятки іранських об'єктів і третину сирійської ППО. Тільки цього року ударів було завдано 11 разів.