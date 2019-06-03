САП взялось за хищение 1 млрд грн на "Черкассыоблэнерго" [ Редактировать ]
После выхода в эфир журналистского расследования программы "Схемы" о коррупции в сфере энергетики и участии народного депутата Игоря Кононенко следственные органы Украины начали целый ряд уголовных производств.
Одно из них заслуживает особого внимания, - 22 мая 2019 года Антикоррупционная прокуратура возбудила производство в отношении руководства полу-государственного ПАО "Черкассыоблэнерго" по признакам преступлений, предусмотренных ст.191 и ст.364 УК Украины - хищение денежных средств в особо крупных размерах с превышением должностных полномочий.
Речь идет о хищении средств ПАО "Черкассыоблэнерго" в сумме 1.275.650.558 грн, т.е. практически $50 миллионов долларов США, совершенном аккурат в промежуток между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.
1 апреля, же на следующий день после голосования в первом туре, когда результаты стали очевидными и на победу во втором туре уже не ставили даже наибольшие оптимисты, руководителем ПАО "Черкассыоблэнерго" Олегом Самчуком, было подписано мировое соглашение с химическим гигантом АО "Азот", принадлежащим олигарху Дмитрию Фирташу, о фактическом списании накопившейся задолженности за потребленную им электроэнергию в сумме 1,275 миллиарда гривен.
Соглашение предусматривало отсрочку оплаты долга на 8 лет, - до 2027 года, и это при том, что уже с 01 июля 2019 года рынок электроэнергии начнет работать в новом формате. Фактически же, речь идет о прощении $50 млн задолженности олигарху.
Столь абсурдное решение о списании ликвидной задолженности работающего на полную мощность АО "АЗОТ", равной в сумме фонду заработной платы многотысячного коллектива ПАО "Черкассыоблэнерго" за три года и превышающим бюджет пенсионного фонда всей Черкасской области, было заблокировано в апелляционном суде арбитражным управляющим еще в 2018 году. ПАО "Черкассыоблэнерго" находится в процедуре банкротства с 2004 года, а основными кредиторами являются компании из орбиты экс-нардепа Дмитрия Крючкова, который и подал соответствующие материалы Антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому.
Однако, это не помешало Фирташу протянуть через "реформированную" первым судебную инстанцию данное решение повторно: всего за несколько дней суд принял к рассмотрению, назначил и рассмотрел ходатайство карманного руководителя энергокомпании даже без учета мнения Фонда государственного имущества (а Государству принадлежит 46% акций) и арбитражного управляющего.
В свою очередь, Антикоррупционный прокурор усмотрел и дополнительные аспекты, - оказалось, что на момент подписания соглашения с олигархом ПАО "Черкассыоблэнерго" накопило задолженность перед Государственным бюджетом на сумму 284 млн грн и перед Государственным предприятием "Энергорынок" на сумму 771 млн грн, т.е. именно на сумму, которую задолжал АО "АЗОТ".
В свою очередь, АО "АЗОТ" только в 2019 году получил из Государственного бюджета Украины через Аграрный фонд более 2,1 млрд грн.
Как анонсировал прокурор Назар Холодницкий - уже в июне стоит ожидать повесток нардепу Игорю Кононенко. Дело в том, что исполняющего обязанности руководителя "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука, подписавшего упомянутый документ, в 2016 году представлял заместитель руководителя Фонда госимущества Украины, - доверенное лицо экс-президента, до своего назначения трудившегося помощником народного депутата Игоря Кононенко.
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