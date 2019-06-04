У Дніпрі хлопчик відстрелив собі палець [ Редактировать ]
У Дніпрі семирічний хлопчик завдав собі серйозного поранення. Нещастя сталося, коли він гостював у знайомих. Парубійко знайшов газовий пістолет, вирішив стрельнути і поцілив собі в руку.
Хірурги ампутували йому частину пальця. Родичі потерпілого відмовилися від коментарів. Медики запевняють - з дитиною все гаразд і до кінця тижня планують виписати хлопчика з лікарні.
"Полностью отстрелял пальчик. Мы шов там сформировали пальчик сохранили по возможности. Чувствует он себя сегодня - состояние ближе к средней состояние. Скорее на этой недели выпишем его домой", - говорить Олексій Мохов завідувач травматологічного відділення Дніпропетровської дитячої обласної лікарні.
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