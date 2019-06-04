Известная певица Светлана Лобода удивила своих поклонников резкой переменой во внешности. Так, артистка опубликовала снимок на котором она позирует в откровенном наряде. Пользователи сети обратили внимание на то, что она изменила цвет волос и стала брюнеткой.

Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram. Некоторые фанаты сравнили ее с певицей Аллой Пугачевой.

"На Аллу Пугачеву похожа", "Нереально эффектная женщина. Секси и без вульгарности", "Темный цвет волос вам очень идет", "Ты секси, но не идеал", "Поменяйте поэта, или кто там у вас сочиняет тексты немногочисленных песен. Качество их все хуже", - комментируют поклонники.

раньше сообщалось о том, что Лобода поразила фигурой в бикини . А также Лобода шокировала "закрытым" фото.