"На Пугачеву похожа": Лобода ошарашила сменой образа [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода удивила своих поклонников резкой переменой во внешности. Так, артистка опубликовала снимок на котором она позирует в откровенном наряде. Пользователи сети обратили внимание на то, что она изменила цвет волос и стала брюнеткой.
Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram. Некоторые фанаты сравнили ее с певицей Аллой Пугачевой.
4.06 #премьераКЛИПА 🔥 я готова) а вы?
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
"На Аллу Пугачеву похожа", "Нереально эффектная женщина. Секси и без вульгарности", "Темный цвет волос вам очень идет", "Ты секси, но не идеал", "Поменяйте поэта, или кто там у вас сочиняет тексты немногочисленных песен. Качество их все хуже", - комментируют поклонники.
раньше сообщалось о том, что Лобода поразила фигурой в бикини . А также Лобода шокировала "закрытым" фото.
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