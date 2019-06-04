Такого в історії змагань ще не було

15-річний підліток тріумфував на світовому чемпіонаті зі скейтерського фристайлу в Канаді. Японець Ісаму Ямамото вразив журі трюками одразу на двох дошках. Такого в історії змагань ще не було.

Приголомшені судді, не вагаючись, віддали перемогу такому спритнику. А організатор змагань назвав його виступ - викликом спортсменам і зміною правил у цій динамічній дисципліні.