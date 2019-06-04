Підліток з Японії сенсаційно виграв чемпіонат із скейтерського фристайлу [ Редактировать ]
15-річний підліток тріумфував на світовому чемпіонаті зі скейтерського фристайлу в Канаді. Японець Ісаму Ямамото вразив журі трюками одразу на двох дошках. Такого в історії змагань ще не було.
Приголомшені судді, не вагаючись, віддали перемогу такому спритнику. А організатор змагань назвав його виступ - викликом спортсменам і зміною правил у цій динамічній дисципліні.
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