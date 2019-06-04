У Перу автомобіль врізався у групу школярів [ Редактировать ]
Дивом уціліли. У столиці Перу Лімі автомобіль врізався у школярів біля пішохідного переходу. Постраждали п'ятеро учнів, їх із травмами шпиталювали. За словами лікарів, загрози життю немає. Водія затримано.
Це вчителька, яка викладала у школі, де навчалися постраждалі діти. Жінка каже: хотіла розвернутися на перехресті, але втратила контроль. Чим кермувальниці загрожує наїзд - не повідомляють.
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