Дивом уціліли. У столиці Перу Лімі автомобіль врізався у школярів біля пішохідного переходу. Постраждали п'ятеро учнів, їх із травмами шпиталювали. За словами лікарів, загрози життю немає. Водія затримано.

Це вчителька, яка викладала у школі, де навчалися постраждалі діти. Жінка каже: хотіла розвернутися на перехресті, але втратила контроль. Чим кермувальниці загрожує наїзд - не повідомляють.