У Судані розігнали протестуючих вогнем [ Редактировать ]
До 14 зросло число жертв унаслідок протесту в столиці Судану. Постраждали кілька десятків. Мітингарі зібралися біля штаб-квартири збройних сил країни у Хартумі - протестували через тимчасову військову раду.
Влада спорядила проти них спецпризначенців та поліцію. Силовики відкрили вогонь і розігнали демонстрантів. Водночас армійська верхівка заявила, що не проводила операції зі згортання наметового табору опозиціонерів.
Сили безпеки, мовляв, протидіяли порушникам громадського порядку.
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