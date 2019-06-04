До 14 зросло число жертв унаслідок протесту в столиці Судану. Постраждали кілька десятків. Мітингарі зібралися біля штаб-квартири збройних сил країни у Хартумі - протестували через тимчасову військову раду.

Влада спорядила проти них спецпризначенців та поліцію. Силовики відкрили вогонь і розігнали демонстрантів. Водночас армійська верхівка заявила, що не проводила операції зі згортання наметового табору опозиціонерів.

Сили безпеки, мовляв, протидіяли порушникам громадського порядку.