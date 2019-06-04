В Одеському медуніверситеті напередодні сталися заворушення. Члени спостережної ради вишу разом із Владленоію Дубініною, яку Міністерство охорони здоров'я призначило виконувача обов'язків ректора, намагалися провести позачергове засідання.

У цей час у ректораті були прихильники колишнього керівника Валерія Запорожана, які вважають його звільнення незаконним. Між обома групами зав'язався конфлікт. Розбризкали перцевий газ, почалася сутички. Силовики затримали близько півсотні людей.

Постраждав один правоохоронець. Водночас поліція отримала повідомлення про замінування вишу. Усіх евакуювали. Нагадаю, протистояння довкола одеського медуніверситету триває вже рік.