Приголомшлива аварія потрапила в об'єктив відеореєстратора в Австралії. Джип кілька разів перекинувся та вилетів на зустрічну смугу. Лише дивом вдалося уникнути зіткнення з іншими автівками.

Та найбільше здивування чекало на людей, які кинулися на допомогу постраждалому водієві. З машини він вийшов з кількома забоями й відбувся переляком. А ДТП сталася, бо заснув за кермом.