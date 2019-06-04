В Австралії джип потрапив у видовищну аварію [ Редактировать ]
Приголомшлива аварія потрапила в об'єктив відеореєстратора в Австралії. Джип кілька разів перекинувся та вилетів на зустрічну смугу. Лише дивом вдалося уникнути зіткнення з іншими автівками.
Та найбільше здивування чекало на людей, які кинулися на допомогу постраждалому водієві. З машини він вийшов з кількома забоями й відбувся переляком. А ДТП сталася, бо заснув за кермом.
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