У Києві затримали двох жінок, які організували кілька борделів. Послуги надавали близько десяти жінок. Година таких "утіх" коштувала від 50 доларів. Половину заробітку дівчата віддавали своїм господаркам. У рамках досудового розслідування поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони, з яких дзвонили клієнтам, та чорну бухгалтерію.

"Організатора групи та учасника групи затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 303 Кримінального кодексу України, а саме Сутенерство або втягнення в заняття проституцією. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років", - говорить Тетяна Зіневич, начальник сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва.