Женщину посреди улицы облили горючей смесью [ Редактировать ]
В Польше неизвестный облил женщину едкой субстанцией. Пострадавшая получила ожоги головы и крупных фрагментов кожного покрова, передает "УНН".
Сейчас 45-летняя женщина находится в стабильном состоянии, ее допросили в больнице.
"По словам женщины, она не знает нападающего", - сообщили в Окружной прокуратуре в Гданьске.
Злоумышленника не удалось найти. Полиция просматривает видеозаписи с окраины, где было совершено покушение, и ищет тех, кто видел подозреваемого на велосипеде.
Местная прокуратура открыла следствие по статье о нанесении женщине тяжких повреждений. Виновнику грозит до 15 лет заключения. В дальнейшем неизвестно, какой субстанцией женщину облили. Не исключено, что это кислота.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина с вилами напал на прокурора, а также на Закарпатье мужчина поджог себя на свадьбе у дочери.
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