В Польше неизвестный облил женщину едкой субстанцией. Пострадавшая получила ожоги головы и крупных фрагментов кожного покрова, передает "УНН".

Сейчас 45-летняя женщина находится в стабильном состоянии, ее допросили в больнице.

"По словам женщины, она не знает нападающего", - сообщили в Окружной прокуратуре в Гданьске.

Злоумышленника не удалось найти. Полиция просматривает видеозаписи с окраины, где было совершено покушение, и ищет тех, кто видел подозреваемого на велосипеде.

Местная прокуратура открыла следствие по статье о нанесении женщине тяжких повреждений. Виновнику грозит до 15 лет заключения. В дальнейшем неизвестно, какой субстанцией женщину облили. Не исключено, что это кислота.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина с вилами напал на прокурора, а также на Закарпатье мужчина поджог себя на свадьбе у дочери.