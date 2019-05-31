В Вьетнаме 24-летняя девушка по имени Лан Вы Ле стала жертвой своего жениха. Он облил ее лицо кислотой. Девушка показала последствия случившегося, пишет The Sun.

В декабре, когда они с женихом уже подали заявление и начали готовиться к свадьбе, она решила разорвать помолвку. Причиной стали постоянные приступы ревности возлюбленного. Несколько раз он даже поднимал на нее руку.

По настоянию молодого человека, две семьи должны были сесть за стол переговоров, чтобы все обсудить. Однако 1 января мужчина пришел к ней в дом один. Зайдя в дом невесты, он вылил 750 мл кислоты на нее, а также выплеснул остатки на ее родителей.

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Лан вследствие инцидента получила сильнейшие ожоги лица, рук и ног. В целом пострадали 46 процентов кожного покрова.

Из-за химических ожогов на коже девушки остались черные пятна, что вынудило ее пережить около десяти операций по пересадке кожи.

Ее жениха отстранили от занимаемой должности, и в ближайшее время должен начаться суд над ним.

Ранее мы писали, что муж "сварил" жену в кипятке. А другой мужчина упал в кислоту и умер.