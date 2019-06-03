Известного футболиста обвиняют в изнасиловании [ Редактировать ]
31 мая женщина подала в полицию Сан-Паулу заявление о том, что ее изнасиловал знаменитый нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар, сообщает Globo Esporte.
В заявлении говорится, что преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. Заявительница, которая скрывается за инициалами Б.О., утверждает, что была эмоционально потрясена и побоялась обращаться во французскую полицию.
По словам Б.О., Неймар находился в нетрезвом состоянии, был агрессивен и принудил ее к сексу.
Пресс-служба футболиста 1 июня распространила релиз, где говорится, что тот считает происходящее шантажом. Адвокат, представляющий интересы заявительницы, несколько дней назад пытался вымогать у игрока деньги, сказано в пресс-релизе.
Сам Неймар опубликовал видеообращение к поклонникам в Instagram, в котором утверждает, что занимался с Б.О. сексом по обоюдному согласию, а после ее отъезда они продолжали обмениваться сообщениями в WhatsApp.
Сейчас футболист находится в Бразилии, где вместе с национальной сборной готовится к Кубку Америки.
Раньше сообщалось о том, что отец вместе с другом насиловал малолетних дочерей. А также в России учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю девочку.
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