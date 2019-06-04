До кінця місяця прем'єр-міністр країни подасть законопроект у парламент

Тбілісі хоче спростити доступ до грузинських портів для кораблів НАТО. Наразі відповідний законопроект - перебуває на узгодженні у відомствах.

До кінця місяця прем'єр-міністр країни подасть законопроект у парламент, той має його схвалити.

За словами глави уряду, останнім часом зросла інтенсивність відвідування кораблями НАТО територіальних вод держави. Крім того, у такий спосіб Грузія робить внесок у питання миру та безпеки Чорноморського регіону.