У Грузії хочуть спростити кораблям НАТО доступ до портів [ Редактировать ]
Тбілісі хоче спростити доступ до грузинських портів для кораблів НАТО. Наразі відповідний законопроект - перебуває на узгодженні у відомствах.
До кінця місяця прем'єр-міністр країни подасть законопроект у парламент, той має його схвалити.
За словами глави уряду, останнім часом зросла інтенсивність відвідування кораблями НАТО територіальних вод держави. Крім того, у такий спосіб Грузія робить внесок у питання миру та безпеки Чорноморського регіону.
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