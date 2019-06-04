В Украине на летний период появятся еще четыре дополнительных поезда. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

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Теперь поезд № 767 Киев - Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, с 15 июля по 31 августа - каждые понедельник, вторник, четверг и субботу.

Поезд № 251/252 Харьков - Днепр - Одесса - с 20 июня по 20 сентября через день.

Поезд № 076 Киев - Кривой Рог - Херсон в июне будет отправляться 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, в июле - 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, в августе - 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.

Поезд № 80 Киев - Днепр - Новоалексеевка в июне будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа. В июле он отправится 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21 , 24, 25, 28, 29 числа, а в августе - 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

Ранее сообщалось, что украинцев ждут изменения в правилах перевозки багажа.