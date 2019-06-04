В Украине запретили популярный антисептик [ Редактировать ]
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию и использование одной серии антисептика.
Речь идет об "Этилосепте" 70, растворе 70% по 100 мл серии 010119. Производитель - ЗАО "Биолик" Украина.
Запрет установили из-за срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Полтавской области. "Этилосепт" входит в группу препаратов-антисептиков. Также применяется в качестве дезинфицирующего средства.
Раньше сообщалось о том, что в Украине подделывали самое популярное лекарство от рака. А также украинцы стали тратить больше денег на лекарства
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