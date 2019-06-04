Негода завадила випускникам Кіровоградщини дістатися пунктів проведення ЗНО.

Кілька днів в області тривали зливи, вони зруйнували піщану дамбу в Устинівському районі. Потік води змив і дорогу. Зараз там провалля.

Щоб учні із села Докучаєве змогли потрапити на іспити, рятувальники розгорнули цілу спецоперацію з пожежними драбинами та страхувальним спорядженням. Дітей переправили через аварійну ділянку і далі посадили в автобус до Кропивницького.