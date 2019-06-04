Школярі на Кіровоградщині не могли потрапити на ЗНО через негоду [ Редактировать ]
Негода завадила випускникам Кіровоградщини дістатися пунктів проведення ЗНО.
Кілька днів в області тривали зливи, вони зруйнували піщану дамбу в Устинівському районі. Потік води змив і дорогу. Зараз там провалля.
Щоб учні із села Докучаєве змогли потрапити на іспити, рятувальники розгорнули цілу спецоперацію з пожежними драбинами та страхувальним спорядженням. Дітей переправили через аварійну ділянку і далі посадили в автобус до Кропивницького.
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