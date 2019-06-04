Про те, як акція "Безкарність вбиває" відбувається в інших регіонах, розкажуть наші кореспонденти.

Будівля Головного управління Національної Поліції Львівської області. Містяни принесли сюди фотографію вбитого Кирила. Запалюють лампадки.

"Співчуття родині загиблого хлопчика, хоча, я не знаю - це співчуття, на скільки воно сприймається. Дай Боже їм цю трагедію пережити. Ті люди, які стріляли по хлопчику - вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. В "Беркуті". Інший - в ДАІ працював. І ці люди не люстровані", - наголосив Михайло Яворський, учасник акції зі Львова.

Учасники акції вимагають ув'язнити винуватців трагедії на максимальний термін.

"Всі мають розуміти, що такі випадки не повинні траплятися в країні. Якщо ми зараз таке спустимо - такі випадки повторюватися, і в майбутньому - поліцейським може сходити з рук", - наголосив Андрій Пшик, учасник акції зі Львова.

Долучилися до акції "Безкарність вбиває" і у Кропивницькому. Там до обласного управління Нацполіції активісти принесли квіти та м'які іграшки. Люди обурені і вимагають покарати винних.

"Вшанувати пам'ять застреленого хлопчика, який був застрелений співробітниками поліції і виразити свій протест, що в Україні так і не відбулася, на жаль, не відбулася реформа Нацполіції. І, власне, в цьому ми бачимо причину цього інциденту", - зазначив Дмитро Сінченко, учасник акції з Кропивницького.

До учасників акції вийшов керівник обласного управління Нацполіції.

"Сьогодні ми провели нараду, проговорили з приводу тих подій, які виникли. Зі свого боку, можу запевнити - працівники поліції Кіровоградщини налаштовані на однозначне підтримання законності запобіганню вчинення будь-яких протиправних дій, як зі свого боку, так і громадськості", - заявив Роман Козьяков, начальник ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.

Кілька десятків людей прийшли підтримати акцію і в Запоріжжі. Хтось з іграшками, хтось із квітами. Спочатку - хвилина мовчання. На порозі обласного управління учасники червоною фарбою написали - "вбивці". А ще - розклеїли стікери із зображенням закривавленої дитячої долоні. За півгодини люди розійшлись.

"Все равно люди опасаются, из -за того, что они "правоохранительные органы", что они могут не полностью, как говорится, получить по заслугам. То, что они сделали", - наголосила Стелла Орел, учасниця акції із Запоріжжя.

І в кожному місті під час акції лунала головна вимога - якомога суворіше покарати винних!