"Безкарність вбиває": українців обурило вбивство 5-річної дитини [ Редактировать ]
Про те, як акція "Безкарність вбиває" відбувається в інших регіонах, розкажуть наші кореспонденти.
Будівля Головного управління Національної Поліції Львівської області. Містяни принесли сюди фотографію вбитого Кирила. Запалюють лампадки.
"Співчуття родині загиблого хлопчика, хоча, я не знаю - це співчуття, на скільки воно сприймається. Дай Боже їм цю трагедію пережити. Ті люди, які стріляли по хлопчику - вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. В "Беркуті". Інший - в ДАІ працював. І ці люди не люстровані", - наголосив Михайло Яворський, учасник акції зі Львова.
Учасники акції вимагають ув'язнити винуватців трагедії на максимальний термін.
"Всі мають розуміти, що такі випадки не повинні траплятися в країні. Якщо ми зараз таке спустимо - такі випадки повторюватися, і в майбутньому - поліцейським може сходити з рук", - наголосив Андрій Пшик, учасник акції зі Львова.
Долучилися до акції "Безкарність вбиває" і у Кропивницькому. Там до обласного управління Нацполіції активісти принесли квіти та м'які іграшки. Люди обурені і вимагають покарати винних.
"Вшанувати пам'ять застреленого хлопчика, який був застрелений співробітниками поліції і виразити свій протест, що в Україні так і не відбулася, на жаль, не відбулася реформа Нацполіції. І, власне, в цьому ми бачимо причину цього інциденту", - зазначив Дмитро Сінченко, учасник акції з Кропивницького.
До учасників акції вийшов керівник обласного управління Нацполіції.
"Сьогодні ми провели нараду, проговорили з приводу тих подій, які виникли. Зі свого боку, можу запевнити - працівники поліції Кіровоградщини налаштовані на однозначне підтримання законності запобіганню вчинення будь-яких протиправних дій, як зі свого боку, так і громадськості", - заявив Роман Козьяков, начальник ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.
Кілька десятків людей прийшли підтримати акцію і в Запоріжжі. Хтось з іграшками, хтось із квітами. Спочатку - хвилина мовчання. На порозі обласного управління учасники червоною фарбою написали - "вбивці". А ще - розклеїли стікери із зображенням закривавленої дитячої долоні. За півгодини люди розійшлись.
"Все равно люди опасаются, из -за того, что они "правоохранительные органы", что они могут не полностью, как говорится, получить по заслугам. То, что они сделали", - наголосила Стелла Орел, учасниця акції із Запоріжжя.
І в кожному місті під час акції лунала головна вимога - якомога суворіше покарати винних!
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