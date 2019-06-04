Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, проведет бой с обладателем временного титула Дастином Порье. Об этом сообщается на официальной странице промоушена в Twitter.

Бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби, где станет главным событием турнира UFC 242.

Нурмагомедов последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, когда победил бывшего обладателя чемпионского титула Конора Макгрегора. Порье же свой последний бой провел в апреле 2019 года, в котором одержал победу над Максом Холлоуэем.

Ранее мы писали о том, что Ломаченко прокомментировал бой Хабиба - Конора.