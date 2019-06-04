Здание РГА вспыхнуло от удара молнии (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, в городе Благовещенское Кировоградской области от удара молнии загорелось здание райгосадминистрации. Об этом сообщили в пресc-службе ГСЧС.
В 18:10 поступило сообщение о пожаре на улице Героев Украины в Благовещенском.
По прибытию спасатели установили, что горит около 300 квадратных метров кровли здания. К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники и 25 спасателей.
Травмированных и погибших не обнаружено. Пожар ликвидировали в 20:30.
Ранее сообщалось, что во Львове подожгли отделение банка, а также под Киевом вспыхнула автозаправка.
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