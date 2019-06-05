Одного українського військового поранено минулої добі на сході. Окупанти тричі порушували режим тиші.

Із мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької та снайперської зброї били неподалік Авдіївки, Опитного та Золотого-4. На ворожі провокації українські оборонці гідно відповіли.

Під вогнем зокрема і селище Верхньоторецьке. Ворожими кулями та снарядами зруйновано і пошкоджено оселі мирних жителів. Докладніше про наслідки цих атак розкаже Геннадій Вівденко.

"82 мм міна прилетіла по жилому дому, чи догоряє. Не знаю".

Пробираємося до місця пожежі, що виникла через обстріли російських найманців.

Місцевий житель Олександр мешкає поруч із зруйнованою вогнем будівлею. До небезпеки звик.

"Вот так и живем. Помогают, слава Богу, солдаты. Каждый день стреляют, а куда я уеду?", - бідкається Олександр, житель Верхньоторецького.

Ворог часто використовує трасуючі кулі - ними підпалює дахи осель. Ось їхні наслідки.

"Дуже нагло себе ведуть. Використовують всю наявну зброю, що в них є. Не соромлячись нічого. Я гадаю, що в них є броньована техніка. Використовують АГС, міномети, стрілецьку зброю", - розповідає Олексій, боєць 93 механізованої бригади "Холодний яр".

"Они ударили по мирним. Слава Богу, что попали выше", - зазначив Віталій, боєць 93 механізованої бригади "Холодний яр".

Такий вигляд має одна з нещодавно спалених хат у Верхньоторецькому. Тут дивом ніхто не постраждав. У селищі переважно лишилися люди похилого віку.

"Я хочу звернутися до тієї аудиторії - ви нелюди! Як можна стріляти в своїх батьків!", - наголосив позивний "Дим", боєць 93 механізованої бригади "Холодний яр".

Охороняють селище поблизу окупованого Донецька - дніпровські вояки 93-ї бригади, що має назву "Холодний яр". Хлопці готуються до нових нічних провокацій російських окупантів.