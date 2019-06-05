Тренування пройдуть на території Румунії, Болгарії та Угорщини

Українські десантники приєдналися до найбільших цьогорічних навчань НАТО. Тренування "Сейбер ґардіан" пройдуть на території Румунії, Болгарії та Угорщини.

Українські військові виконуватимуть завдання в складі румунського механізованого батальйону за підтримки міжнародних інструкторів. Загалом, армійські навички в наймасштабніших маневрах відпрацьовуватимуть близько 8 тисяч вояків Альянсу. Триватиме вишкіл до 24 червня.