Українські десантники готуються до масштабних військових навчань НАТО [ Редактировать ]
Українські десантники приєдналися до найбільших цьогорічних навчань НАТО. Тренування "Сейбер ґардіан" пройдуть на території Румунії, Болгарії та Угорщини.
Українські військові виконуватимуть завдання в складі румунського механізованого батальйону за підтримки міжнародних інструкторів. Загалом, армійські навички в наймасштабніших маневрах відпрацьовуватимуть близько 8 тисяч вояків Альянсу. Триватиме вишкіл до 24 червня.
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