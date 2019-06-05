Число загиблих під час зіткнення круїзного лайнера з туристичним катером у Будапешті зросло до одинадцяти

Число загиблих під час зіткнення круїзного лайнера з туристичним катером у Будапешті зросло до одинадцяти.

Дайвери знайшли тіла ще трьох жертв аварії. Сьогодні на місце події направлять великий плавучий кран, за допомогою якого затонуле судно дістануть з Дунаю.

Нагадаємо, туристичний катер "Русалка" пішов під воду увечері 29 травня. На облавку було 35 людей. Українця-капітана круїзного лайнера, який зіткнувся із "Русалкою" - арештували і звинуватили в недбалості.