Один из лидеров сборной Сербии по футболу Сергей Милинкович-Савич пропустит игру отборочного цикла Евро-2020 против Украины, передает "УНН".

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По словам главного наставника коллектива полузащитник все еще не восстановился от повреждения. "Мы не сможем рассчитывать на Сергея Милинковича-Савича в поединке с Украиной, потому что у него травма. Все остальные 25 футболистов продолжают подготовку и смогут принять участие во встрече", - отметил коуч Младен Крстаич.

Примечательно на счету игрока "Лацио" 12 игр в футболке национальной сборной. Кроме того, футболист с римским клубом выиграл Кубок Италии в этом сезоне, и в целом провел 41 матч при 7 голах и 3 ассистах.

Ранее сообщалось, что известный испанский футболист сменил команду.