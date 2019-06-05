В современном мире привычная нам бытовая техника стремительно автоматизируется и во время работы практически не требует контроля со стороны человека. Подобная роботизация не обошла стороной и газонокосилки, благодаря чему уход за лужайками становится максимально простым и быстрым.

В этом обзоре эксперты прайс-агрегатора м.юа коротко расскажут о трех самых интересных роботах-газонокосилках, которые вы можете купить уже сегодня.

Husqvarna AUTOMOWER 310

Одна из самых популярных роботизированных моделей на рынке газонокосилок. Стильный и эргономичный дизайн с первого взгляда выделяет ее из ряда аналогичной техники. Благодаря надежному аккумулятору робот может беспрерывно работать на протяжении 70 минут, обрабатывать участки площадью до 1000 м², с уклоном не более 40°.

Датчики подъема и наклона помогают газонокосилке ориентироваться на местности и строить траекторию движения. Лопастный нож скашивает траву на высоте от 20 мм до 60 мм. Задать высоту в этом диапазоне можно с помощью панели управления. Модель относится к изделиям премиум-класса, полностью оправдывая свою цену совокупностью технических характеристик.

Bosch Indego 400

Модель среднего ценового диапазона от ведущего немецкого производителя бытовой техники — компании Bosch. Относится к линейке садовой и бытовой техники DIY и отлично справляется со всеми заданными функциями. По словам производителя, этого робота лучше использовать на участках площадью до 400 м² при максимальном допустимом уклоне 15°. Специальные датчики обнаружения препятствий помогают газонокосилке объезжать деревья, столбы и другие объекты.

Производитель укомплектовал изделие 125-метровым ограничительным проводом и 180 фиксирующими кольями. Они помогают обозначить периметр работы и не позволяют устройству выезжать за его пределы.

Высота кошения колеблется в диапазоне 30–50 мм, а вся срезанная трава равномерно распределяется по лужайке, удобряя ее. Прибор оснащен небольшим аккумулятором емкостью 2,5 Ач, что позволяет беспрерывно работать на протяжении получаса. Этого времени вполне достаточно для уборки газона средней величины.

AL-KO Robolinho 100

Бюджетный вариант робота-газонокосилки 2018 года выпуска от популярного австрийского бренда AL-KO. При беспрерывной автономной работе в течение 45 минут прибор может самостоятельно обработать до 700 м² площади при уклоне не более 35°.

Система ножей с двойными лезвиями позволяет эффективно скашивать траву на высоте от 30 мм до 60 мм. Высота задается одновременно для каждого колеса нажатием на специальный рычаг, что избавляет от необходимости подстраивать каждую сторону под нужный показатель.

Функция мульчирования равномерно распределяет скошенную траву по лужайке, благодаря чему она не складывается в кучи, а постепенно перерабатывается в удобрение. Газонокосилка не боится осадков и систем полива, так как оснащена водостойким корпусом и может продолжать работу даже под небольшим дождем.

Современные поколения газонокосилок отлично справляются с автономной работой и значительно облегчают уход за участком. Инновационные датчики помогают избегать препятствий и обрывов, благодаря чему работа устройств безопасная и эффективная. Газонокосилка-робот станет для вас отличным помощником в поддержании газона в ухоженном виде.