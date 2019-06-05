У Флориді 10-метровий алігатор спокусився вином та вдерся до будинку

Хижак уліз через вікно на кухню і понишпорив на полиці з вином. Нічного злодія на гарячому впіймали поліцейські і відвезли до ветеринарів - алігатор трохи подряпався розбитим склом