У Варшаві екстремал підкорив 170-метрову будівлю [ Редактировать ]
У Варшаві екстремал підкорив 170-метрову будівлю. Відео, як відчайдух без страхування видирається на скляний фасад хмарочоса, зафільмувала польська журналістка. Вона також повідомила, що після завершення сходження - альпініста затримала поліція.
Чоловікові інкримінують порушення громадського порядку.
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