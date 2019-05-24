В пятницу, 24 мая, в Киеве по адресу Харьковское шоссе 168а обнаружили труп мужчины. Тело находилось в одной из комнат квартиры, которая находится в десятиэтажном доме. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством, передает "Информатор".

В квартире проживали муж и жена, которая и вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место, то выяснили, что мужчина и женщина были дома. Она зашла в комнату и увидела, что ее супруг сидит спиной к ней на кровати.

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В этот момент мужчина выстрелил себе в голову из мелкокалиберного ружья в лоб. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Также полицейские выяснили, что у мужчины было тяжелое заболевание. А ранее он уже пытался покончить жизнь самоубийством.

Умершему было 59 лет. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Подробности и детали случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве под кинотеатром нашли труп, а также в больнице скончался украинский военный.