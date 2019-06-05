Убийство 5-летнего мальчика: родственники полицейских обвиняют родителей ребенка [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, прокуратура Киевской области объявила 42-летнему сотруднику дорожной полиции Владимиру Петровцу и 31-летнему сотруднику водной полиции Ивану Приходько, подозрение по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Им грозят пожизненные сроки, передает "Сегодня".
Родные обвиняемых полицейских считают, что в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком виноваты его родители же родители. А семья ребенка требует для полицейских самого строгого наказания и не знает, когда сможет похоронить своего сына.
Мама Кирилла рассказала, что ждет решения от группы судэкспертов, которые достают пулю из головы ребенка. А супруга Петровца не только считает мужа невиновным, но и заявила, что в какой-то мере виноваты родители Кирилла."Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - сказала жена подозреваемого.
Ранее мы писали о том, что под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.
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