Во вторник, 4 июня, прокуратура Киевской области объявила 42-летнему сотруднику дорожной полиции Владимиру Петровцу и 31-летнему сотруднику водной полиции Ивану Приходько, подозрение по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Им грозят пожизненные сроки, передает "Сегодня".

Родные обвиняемых полицейских считают, что в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком виноваты его родители же родители. А семья ребенка требует для полицейских самого строгого наказания и не знает, когда сможет похоронить своего сына.

Мама Кирилла рассказала, что ждет решения от группы судэкспертов, которые достают пулю из головы ребенка. А супруга Петровца не только считает мужа невиновным, но и заявила, что в какой-то мере виноваты родители Кирилла."Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - сказала жена подозреваемого.

Ранее мы писали о том, что под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.