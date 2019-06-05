Українські десантники приєдналися до найбільших цьогорічних навчань НАТО. Тренування "Сейбер Гардіан" пройдуть на території Румунії, Болгарії та Угорщини. Українські військові виконуватимуть завдання в складі румунського механізованого батальйону за підтримки міжнародних інструкторів.

Загалом армійські навички в наймасштабніших маневрах відпрацьовуватимуть близько 8 тисяч вояків Альянсу. Триватиме вишкіл до 24 червня.