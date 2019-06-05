Українські десантники приєдналися до навчань НАТО [ Редактировать ]
Українські десантники приєдналися до найбільших цьогорічних навчань НАТО. Тренування "Сейбер Гардіан" пройдуть на території Румунії, Болгарії та Угорщини. Українські військові виконуватимуть завдання в складі румунського механізованого батальйону за підтримки міжнародних інструкторів.
Загалом армійські навички в наймасштабніших маневрах відпрацьовуватимуть близько 8 тисяч вояків Альянсу. Триватиме вишкіл до 24 червня.
по теме
Украина и НАТО проведут дополнительные учения
НАТО и Украина проведут дополнительные совместные учения в Черном море
В районі проведення ООС відбулись повітряні навчання
Повітряні навчання в районі проведення ООС. Цього разу навички вдосконалювали бійці десантно-штурмових військ. Армійці одного з підрозділів стрибали з парашутом з висоти 600-800 метрів
Прощальне турне KISS: група дала концерт у Берліні
Ще кілька зупинок і Україна. Світове прощальне турне групи KISS триває. Напередодні легенди глем-року дали концерт у Берліні
На Рівненщині селяни повстали проти місцевого аграрія
Люди обурені, що агрофірма, яка взяла у них землю в оренду, шкодить їхньому здоров'ю
На Сході України загинули двоє військових
На Сході України загострення, маємо втрати у війську. Напередодні там загинули двоє військових. Вони доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, що біля Новоселівки-2