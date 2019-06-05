На Сході України загострення, маємо втрати у війську. Напередодні там загинули двоє військових. Вони доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, що біля Новоселівки-2. У вантажівку влучила протитанкова керована ракета, - повідомляють у штабі. Ще троє армійців були поранені - їх терміново евакуювали до мобільного госпіталю.

А вночі по околицях Золотого-1 противник прицільно бив зі стрілецькоїх зброї, у тому числі снайперської. Під час цього обстрілу наші захисники втратили ще одного армійця. Біля Талаківки, Водяного і Новогригорівки бойовики вели вогонь по наших позиціях з кулеметів та ручних гранатометів. За першу половину доби на фронті зафіксовано вже п'ять ворожих атак.