На Сході України загинули двоє військових [ Редактировать ]
На Сході України загострення, маємо втрати у війську. Напередодні там загинули двоє військових. Вони доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, що біля Новоселівки-2. У вантажівку влучила протитанкова керована ракета, - повідомляють у штабі. Ще троє армійців були поранені - їх терміново евакуювали до мобільного госпіталю.
А вночі по околицях Золотого-1 противник прицільно бив зі стрілецькоїх зброї, у тому числі снайперської. Під час цього обстрілу наші захисники втратили ще одного армійця. Біля Талаківки, Водяного і Новогригорівки бойовики вели вогонь по наших позиціях з кулеметів та ручних гранатометів. За першу половину доби на фронті зафіксовано вже п'ять ворожих атак.
по теме
На Донбасі противник веде вогонь із житлових кварталів
Від початку цієї доби бойовики вже чотири рази порушили режим припинення вогню. Стріляли із мінометів та гранатометів
Війна на Донбасі: бойовики продовжують збройні провокації
Бойовики на Донбасі й далі б'ють із важкої зброї. Заборонені калібри застосували у ВодянОму та ПіскАх. Загалом сьогодні зафіксували вісім ворожих обстрілів
У фронтовому Маріуполі люди влаштували забіг
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли. Сьогодні бойовики двічі атакували позиції наших військових. Гатили з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів
Росія транспортує до українського кордону установки для здійснення кібератак
Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко
Росія транспортує до українського кордону нові установки
Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко