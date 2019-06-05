Річки по всьому світу забруднюються антибіотиками [ Редактировать ]
Річки по всьому світу забруднені антибіотиками. Такі результати дослідження британського Університету Йорка. Там проаналізували зразки води з річок сімдесяти двох країн. У 65 виявили сліди антибіотиків.
Хімічні речовини потрапляють у воду та ґрунт з побутовими відходами, а також через витоки з очисних споруд та об'єктів виробництва ліків. Це призводить до появи надбактерій, стійких до впливу будь-яких препаратів. Най-забрудненішими визнали річки Азії та Африки.
по теме
Антибіотики у річках призвели до появи потужних супербактерій
Витоки з очисних споруд та об'єктів виробництва ліків призвели до появи надбактерій, стійких до впливу будь-яких препаратів
Пожежа у Нотр-Дамі розплавила 300 тонн свинцю: з'явилися перші постраждалі
Надмір токсичної речовини зафіксували після пожежі в Нотр-Дамі: у вогні розплавилося близько 300 тонн свинцю
Коли покарають винних у загибелі рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі?
Грибовицький полігон. Пожежу, яка поширилася на два кілометри, цілу добу гасили 65 рятувальників... За кілька годин купа непотребу обвалилася на трьох пожежників
Одещина опинилася на межі екологічної катастрофи (експерти)
Через спеку вода в Катлабузі швидко випаровується, і в озері росте рівень шкідливих речовин. Тим часом, жителі десятка сіл поливають цією водою городи, вона ж потрапляє в колодязі. Експерти застерігають: вже наприкінці червня може статися катастрофа
Пожежа птахофабриці: у Києві перевіряють рівень забруднення повітря
У Василькові сталася пожежа на птахофабриці - вогонь поширився на півтора гектара території