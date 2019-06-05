Украинская сборная выиграла Кубок Лобановского [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, в Киеве завершился международный футбольный турнир "Кубок Валерия Лобановского". В нем принимали участие молодежные сборные (U21) Украины, Кипра, Болгарии и Израиля.
Позавчера в полуфиналах Украина уверенно обыграла Кипр – 3:0, а Израиль одолел в серии послематчевых пенальти Болгарию – 1:1 (6:5).
Финальный матч с израильтянами сложно складывался для нашей команды. Уже на 37-й минуте она осталась в меньшинстве. Артем Козак получил красную карточку за удар соперника локтем. Гости владели инициативой и проводили опасные атаки, но сборной Украины удалось вырвать победу. Вышедший на замену Михаил Мудрык забил победный мяч на 69-й минуте. Победа подопечных Руслана Ротаня - 1:0 и трофей остается в Украине.
В финальном матче наша команда играла в таком составе: Билык, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецьков, 60), Топалов (Леднев, 87), Козак, Алибеков (Быков, 46), Кожушко, Смирный (Мудрык, 60), Милованов, Билошевский.
Бронзовым призером турнира стала сборная Болгарии, которая в матче за третье место переиграла Кипр в серии пенальти - 0:0 (5:4).
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