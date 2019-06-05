В Днепре на пляже утонул школьник [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, в Днепре на пляже, возле аквапарка на Набережной Победы, утонул 16-летний парень. Медики делали все возможное, чтобы запустить сердце, но, к сожалению, спасти его не удалось, передает "Информатор".
Предварительно, в воде у юноши началась судорога - и он моментально ушел под воду с головой. Заметив это, отдыхающие сразу же бросились к нему на помощь. Пока одни, вытащив на берег, пытались привести парня в чувство, другие - вызывали скорую помощь.
Больше получаса медики двух бригад по очереди пытались откачать молодого человека, но позже остановились. Парень, 2002-го года рождения, погиб.
К месту происшествия направили следователей, которые и будут разбираться в деталях произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Киеве из озера достали тело мужчины, а также под Кривым Рогом школьник сорвался с обрыва и утонул.
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