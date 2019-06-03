В Киеве из озера достали тело мужчины [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 июня, в Дарницком районе Киева в озере Заплавном обнаружили труп мужчины. Водолазы нашли тело на дне озера - на глубине 8 метров, передает "Информатор".
Спасатели провели водолазно-поисковые работы по выявлению тела утопленника. В результате поисков на расстоянии 30 метров от берега обнаружили тело. Его сразу же передали следственно-оперативной группе.
Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в озере на Борщаговке утонул мужчина, а также под Запорожьем в канале нашли трупы детей.
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