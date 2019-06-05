Безстрокове голодування у тюрмах Греції. Ув'язнені за контрабанду та незаконне переправлення емігрантів моряки майже тиждень як відмовилися від їжі. Серед них більше ніж 180 українців. У такий спосіб, бранці оголосили бойкот нещодавнім змінам у грецькому законодавстві з морського права. Зі слів наших моряків, масове голодування розпочали у щонайменше чотирьох в'язницях країни.

"Була поправка до закону по одній третій ми повинні були сидіти. По одній третій від строку. А зараз зробили три п'ятих від терміну. Це, виходить, на 4 роки більше сидіти. Через це й оголосили голодування. Бо закони мають на краще змінюватися, а вони стали жорсткішими. І в деяких тюрмах почали в суботу голодування. А в інших у понеділок. Тут українці взагалі ніяких запасів не мають. Не харчуються. В інших тюрмах, кажуть, кухні закриті. Не вийшли на роботу робітники", - говорить Валерій Березкін, ув'язнений моряк