Обвинуваченим у замаху на Гандзюк оголосять вироки [ Редактировать ]
Сьогодні мають оголосити вироки п'ятьом обвинуваченим у замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк. Як повідомляли раніше, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називали - схилив інших чотирьох обвинувачених до участі в замаху.
Усі п'ятеро визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Прокурори проситимуть для Торбіна до шести з половиною років ув'язнення, для інших - від 3 до 6.
Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій вона померла.
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