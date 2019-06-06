Сьогодні мають оголосити вироки п'ятьом обвинуваченим у замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк. Як повідомляли раніше, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називали - схилив інших чотирьох обвинувачених до участі в замаху.

Усі п'ятеро визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Прокурори проситимуть для Торбіна до шести з половиною років ув'язнення, для інших - від 3 до 6.

Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій вона померла.