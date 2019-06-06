У Швейцарії обірвалася канатна дорога. Загинув робітник, ще шестеро травмовані. Вони саме проводили техобслуговування підйомника, коли тріснув трос.

Нещастя трапилося поблизу відомого гірськолижного курорту Енгельберг. Туристів цієї миті поряд не було. Щороку механічні підйомники на довколишніх горах перевозять близько півтора мільйона відпочивальників.

"Нещасний випадок стався на новому підйомнику на гору Тітліс. Після чотирьох років експлуатації працівники хотіли на кілька метрів скоротити трос, бо він дещо видовжився. Коли коли канат потягли - той лопнув. Просто вибухнув у повітрі, упав і вдарив робітників. Причини інциденту ми з'ясовуємо", - говорить Марко Неденбергер, представник поліції.