Катастрофа МН-17: з'явились нові докази причетності російських військових [ Редактировать ]
Нові докази причетності російських військових до катастрофи рейсу МН-17 на Донбасі. Документи, що підтверджують присутність у регіоні службовців курського підрозділу ПВО у день, коли був збитий малазійський "Боїнг" опублікувала російська "Нова газета".
Це телефонограма з наказом про супровід військової техніки дорогами поблизу українського кордону. А також наказ про забезпечення ста 50 вояків 5-денними пайками для проведення бойової операції.
Ці дані підтверджують версію міжнародної групи слідчих, що пасажирський лайнер збила ракета, випущена з російського Бука. Москва свою причетність до трагедії, яка забрала життя двохсот дев'яноста восьми людей - заперечує.
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