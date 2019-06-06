Нові докази причетності російських військових до катастрофи рейсу МН-17 на Донбасі. Документи, що підтверджують присутність у регіоні службовців курського підрозділу ПВО у день, коли був збитий малазійський "Боїнг" опублікувала російська "Нова газета".

Це телефонограма з наказом про супровід військової техніки дорогами поблизу українського кордону. А також наказ про забезпечення ста 50 вояків 5-денними пайками для проведення бойової операції.

Ці дані підтверджують версію міжнародної групи слідчих, що пасажирський лайнер збила ракета, випущена з російського Бука. Москва свою причетність до трагедії, яка забрала життя двохсот дев'яноста восьми людей - заперечує.