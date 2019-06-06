Женщина записала видеообращение и выбросилась из окна 14 этажа [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 6 июня, в Киеве под 25-этажным домом обнаружили тело женщины, сообщает "Информатор".
Предварительно, правоохранители установили, что женщина проживала по другому адресу. Тут ее узнал консьерж, который сообщил, что погибшая пришла в квартиру к подруге, которая находится на 14 этаже.
При осмотре помещения нашли предсмертную записку и видеообращение. Личность установлена, женщине было 33 года. Только в среду, 5 июня, она отметила свой день рождения. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве мать почти неделю жила с трупом сына.
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