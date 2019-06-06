В Днепровском районе Киева по улице Ивана Сергиенко, 15 жильцы ощущали неприятный запах. Позже выяснилось, что источник находится в квартире на пятом этаже. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили труп молодого парня, сообщает "Информатор".

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Соседи, которые ощутили запах, вызвали на место полицию. Патрульные выяснили, что в квартире проживает женщина с психическими отклонениями и ее сын.Когда правоохранители постучали в квартиру женщина отозвалась, но открывать отказалась. На место вызвали спасателей, которые вскрыли дверь.

Полицейские увидели, что в квартире лежит разлагающийся труп парня. Ему было 24 года.

Хозяйка квартиры не могла ничего внятно объяснить. Ее госпитализировали в психиатрическую больницу. На место прибыли следственно-оперативные группы Днепровского и главного управления полиции Киева. Точная причину смерти и подробности инцидента будут выясняться.

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