Зеленский отправил в запас экс-замглавы СБУ [ Редактировать ]
В четверг, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский отправил генерал-полковника Виталия Маликова в запас Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте президента.
В указе Зеленского говорится:
Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы, а также назначил начальника СБУ.
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