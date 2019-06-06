Чем полезен сыр: ответ ученых [ Редактировать ]
Ирландские ученые выступили с неожиданным заявлением касательно свойств известного всем довольно жирного продукта, передает golos.ua.
В частности, исследователи объявили, что сыр весьма эффективен в вопросе похудения. Эксперимент на 1,5 тысячах добровольцах провели ученые из дублинского Университетского колледжа. По итогам исследования выяснилось, что те люди, которые регулярно употребляли сыр, быстро избавлялись от лишнего веса.
Ученые выявили, что у людей при недостаточном поступлении кальция в организм начинает откладываться лишний вес. Ранее по итогам ряда исследований было доказано, что пища с кальцием приводит показатели индекса массы тела в норму. Сыр как раз относится к числу таких продуктов.
Ранее сообщалось, кому нельзя есть черешню, а также как сохранить вес после похудения.
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