Эксперты вынесли вердикт относительно самых полезных и безопасных к употреблению ягод. Специалисты провели химический анализ большого количества ягод, в число которых входят как выращенные виды, так и виды, произрастающие в диких условиях, передает golos.ua.

Эксперты считают, что наиболее полезными из всех ягод являются брусника и голубика. Исследователи объясняют это тем, что к их произрастанию не прикладывается рука человека, поэтому они не содержат в себе химических примесей.

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Медики советуют также употреблять чернику, так как она, как и голубика, содержит в своем составе флавоноиды, активирующие работу ферментов. Ягоды в целом, по словам экспертов, содержат большое количество полезных витаминов и микроэлементов (магний, витамин С, силен, медь и другие). Однако клубника, по утверждению врача-гастроэнтеролога Владимира Пилипенко, богата не только полезными веществами, но и вредными, так как, стремясь вырастить хороший урожай, садоводы злоупотребляют химическими удобрениями.

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