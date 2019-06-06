Імпічмент президента: Верховна Рада ухвалила знакове рішення [ Редактировать ]
Парламент схвалив у другому читанні законопроект про тимчасові слідчі комісії, у якому передбачена і процедура імпічменту президента. Тепер справа за Виборчим кодексом.
Чи встигнуть депутати проголосувати його до виборів - Ксенія Барвіненко розкаже.
За традицією, четвер у парламенті - день результативних голосувань. Уже зранку під куполом - повна мобілізація. Розглядають останні поправки до законопроекту про тимчасову слідчу комісію. І відразу - на голосування.
"Цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влад будуть чітко відповідати згідно з законом за недостовірну інформацію або не своєчасно надану інформацію", - наголосив Сергій Соболєв, народний депутат, фракція "Батьківщина".
"Голосуючи за цей закон, ми вирішуємо одразу декілька питань: питання належного парламентського контролю, ми віршуємо питання можливостей для опозиції балансувати і впливати на діяльність коаліції - якщо там є злочинна бездіяльність", - зазначила Олена Сотник, народний депутат, фракція "Самопоміч".
Та найголовніше, за що боролися в парламенті - можливість імпічменту. Закон дозволяє створювати спеціальну ТСК у складі народних депутатів, спецпрокурора та слідчих. Комісія розслідує обставини вчинення президентом державної зради або скоєння іншого злочину і перевіряє обґрунтованість доказів.
"За практикою це виглядає так: 226 депутатів мають ініціювати це питання. Після цього - тимчасова слідча комісія створюється, яка опрацьовує ті обставини, формує свій висновок. Якщо цей висновок буде, що є ознаки скоєння президентом злочину - цей висновок відправляється для прийняття рішення Верховним судом і Конституційним судом. Без рішення цих інстанцій, рухати процес неможливо. Після цього, парламент приймає рішення", - пояснив Леонід Ємець, народний депутат, фракція "Народний фронт".
Та з іншими голосуваннями в парламентарів - не склалося. Народні депутати відмовилися звільняти очільника Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна, голову Служби безпеки Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака. Усе це були ініціативи президента.
Далі, за планом - Виборчий кодекс. До нього - майже 4,5 тисячі поправок. Тож обранці вирішили не гаяти часу. Головні зміни: скасування "мажоритарки" та відкриті виборчі списки.
"Це найбільш прогресивна система виборів, яка передбачає, що люди можуть не тільки обирати політичну партію, але й визначати - хто від цієї партії будуть в списках. Не вожді, а громадяни України будуть мати таке право", - підкреслив Андрій Парубій, голова ВРУ.
Утім, часу залишилося обмаль. Три тижні до завершення каденції. Якщо ж депутати не встигнуть, то власний виборчий кодекс доведеться писати вже новому парламенту.
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