Сергій Рудик обурений блокуванням тендеру по ремонту Черкаської райлікарні [ Редактировать ]
Відремонтувати Черкаську райлікарню не вдасться. Губернатор Черкаської області заблокував фінансування тендера, - стверджує народний депутат Сергій Рудик. Сьогодні під час засідання комісії Держфонду регіонального розвитку проект не отримав підтримки.
На знак протесту депутат вийшов зі складу комісії. Народний обранець упевнений - блокування цього питання має політичне підгрунтя.
"Смілянщина, Кам'янщина, частина Черкаського району отримала загалом 40 проектів на загальну суму під 50 млн грн - це школи, це лікарні, це комунальні заклади, це реконструкція котелень, інших речей, які важливі для людей на місцях. Вдумайтесь, це лікарня, яка 8 років поспіль займає перше місце в Черкаській області за наданням медичних послуг! Натомість, комісія імені Вільбівця - це той губернатор, якого чомусь вчора не зняли разом з іншими, які написали заяву про відставку, - наполягає на тому, що треба профінансувати аеропорт, якусь іншу лікарню, яка набирає у два рази більше балів", - обурений Сергій Рудик, народний депутат, позафракційний.
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