У Києві відбувся з'їзд "Опозиційної платформи - За життя". Хто увійшов у ТОП-10 для участі в парламентських виборах і яку стратегію задекларувала політсила - дивіться в наступному матеріалі.

Мир, захист людей та відродження економіки країни. Такі головні цілі оприлюднили учасники з'їзду "Опозиційної платформи - За життя".

Сьогодні, за словами депутатів, політсила починає свій переможний шлях до Верховної Ради.

"Не так давно, мы с вами в этом зале, на съезде - принимали решение идти на выборы президента. И вот опять мы идем в борьбу. И вот опять мы идем защищать людей, потому что они нам доверили это право. И я убежден, что мы их защитим. Мы дадим ответы на все вопросы, которые их волнуют. На все вопросы, которые они нам ставят, когда мы приезжаем к ним и ставят открыто.

Мы принесем в страну мир. Мы улучшим жизнь людей. Мы восстановим стабильность, мы сделаем все, что они хотят видеть в стране, потому что мы знаем, как это делать. В отличии, от многих.

И я убежден, что задав такой старт, как сегодня, начав эту работу, начав эту борьбу - мы достигнем успеха. И вам не будет стыдно за то, что вы нас отправили в бой. Мы победим, мы вместе, победа будет за нами, с нами миллионы!", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Дорогие друзья! Я хочу, чтобы вы все запомнили этот день! Именно сегодня мы начинаем свой победный поход в парламент Украины. Поход не для себя, поход для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая в нашей стране. Поход, чтобы принести мир.

Нас все время пугают - кто против нас. Так вот, не думайте, кто против нас, думайте, кто с нами! Вы с нами! Вы, миллионы украинцев с нами!

И буквально 4 вещи я хочу сказать - для вас и для тех миллионов украинцев, которые видят нас на экране:

Ми об'єдналися заради миру! Ми зупинимо тарифний геноцид! Ми встановимо мир на Донбасі! І останнє - з нами мільйони українців. Победа будет за нами!", - наголосив Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Сегодня мы с главной исторической миссией объединиться и действовать - вернуть мир в Украину! Мы собрали в кулак волю и веру, с главной целью - пойти и победить партии войны, от режима которых, за 5 лет пострадал каждый человек в нашей стране. И мы абсолютно уверены: наша большая профессиональная "Команда мира" - сможет и сделает. Я верю в Украину, я верю - победа будет за нами. Мира и процветания!", - зазначила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Голова політради Віктор Медведчук нагадав, що ще в січні на з'їзді партії було прийнято план-концепцію врегулювання кризи на Донбасі, який сьогодні вже втілюється в життя. Зокрема, зазначив політик, мирний план підтримано і в Донецьку, і в Луганську, і в Москві - відповідь залишається за Києвом.

"Мы обязаны урегулировать ситуацию на Востоке страны - прекратить боевые действия. Наш план, принятый в этом помещении на съезде 29 января внедряется в жизнь. И я хочу доложить сегодня вам, что вы и так хорошо знаете, что мирный план, концепция, утвержденная нашей партией - поддержан! И по поводу его - вынесено согласие обсуждать и договариваться и в Донецке и в Луганске и в Москве.

Мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ, мы должны покончить с монополией крупного бизнеса в экономике Украины, мы должны восстановить транзитный потенциал, мы обязаны изменить налоговую систему и систему налогообложения малого и среднего бизнеса, мы должны сделать экономику страны, которая служила мостом между западом и востоком, - это главная задача в вопросах экономики и социальной сферы.

Наши враги - это те процессы, которые происходят в нашем обществе, наши враги - это деградация, деиндустриализация, деинтеллектизация!

Сегодня стоит стратегическая задача перед нами - мы должны объединить страну, чтобы остановить процесс падения в бездну. Наша команда будет строить успешную страну, мы готовы и мы обязаны это сделать", - заявив Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Заявили на з'їзді і про те, що мають свого претендента на прем'єрське крісло.

"Дорогие друзья! Мы собрались сегодня на этот съезд, чтобы еще раз сказать Украине о том, что мы объединились ради мира. Мы объединились ради процветания и развития нашей любимой Украины! Мы объединились для того, чтобы сделать жизнь людей лучше!

Уже через очень короткое время, Украина будет избирать новый парламент. Люди надеются на то, что народные депутаты, которые будут избраны - будут по-настоящему работать в их интересах.

Но, одновременно с парламентом, по действующей Конституции, Украина будет выбирать и новое правительство. И нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий премьер-министр - это Юрий Бойко. Он знает, что нужно делать и как нужно делать. И в этом его главное отличие от других кандидатов на этот пост.

Он прошел нелегкую избирательную кампанию. Он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идет огромная команда, наша команда - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Я убежден, что мы способны сформировать правительство и сделать то, чего от парламента и от будущего правительства ждут украинцы. Я убежден, что люди нас поддержат. Я убежден, что команда, которая собралась "Оппозиционной платформе - За жизнь", - способна построить сильную, процветающую, современную Украину! К победе, друзья!", - зазначив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Мета програма партії, за словами її засновника Юрія Бойка, проста і зрозуміла - все заради миру. Та окрім цього, народний депутат назвав і інші важливі пункти програми.

"Нам треба прийняти резолюцію, треба прийняти програму. І тому, я вашій увазі презентую програму "Опозиційної платформи - За життя", з якою ми ідемо в бій. Об'єднаємо українців, від сходу до заходу, від півночі до півдня.

Ми повернемо мир на Донбас. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори. Та закон про вільну економічну зону на Донбасі.

Дорогі друзі, ми створимо правову демократичну державу. Приймемо закон при всеукраїнські і місцеві референдуми. Відмінимо усі антиконституційні закони - про мову, освіту, перейменування церкви.

В основу майбутнього уряду - політика економічного прагматизму. Україна стане сучасною індустріальною державою, з конкурентною промисловістю, широкими стандартами і рівнем життям громадян. Ми з вами зупинимо тарифний геноцид, знизимо тарифи на газ для населення, - максимум, до 4 тисяч гривень за тисячу кубів.

Ми з вами йдемо на вибори з гаслом "За мир. Партнерство. Безпеку" - це означає, що ми реалізуємо політику активного нейтралітету України у ми з вами забезпечимо відновлення і розвиток з Російською Федерацією та перегляд всіх невигідних для України міжнародних угод.

Ми об'єдналися за мир в Україні! Ми об'єдналися заради життя І я думаю, що ваші аплодисменти будуть голосуванням за нашу програму! Так? За мир!", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Також на з'їзді оприлюднили першу десятку кандидатів у депутати. До списку увійшли:

Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак.

Саме вони і поведуть політсилу у парламент.