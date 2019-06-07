У Зеленского анонсировали увольнение Луценко [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе направит в Верховную Раду представление относительно увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
По его словам, на следующей неделе Зеленский направит в Раду уже четыре представления на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко.
"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал представитель президента в парламенте.
По его словам, кроме представление на увольнение главы ГПУ будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.
"Это три представления, в которых нам отказали", - отметил Стефанчук.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада провалила голосование за отставку Климкина.
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