У США презентували дронів-кур'єрів [ Редактировать ]
Дронів-кур'єрів показала одна із американська компаній. Уже за кілька місяців безпілотні апарати доправлятимуть посилки покупцям додому.
Дрон підіймається і сідає вертикально, у повітрі переходить у режим літака. Може нести пакунки завважки до 2 кілограмів і летіти без підзарядки 24 кілометри.
Апарат намагалися зробити максимально безпечним. На ньому встановили камери, ехолокатори і датчики, за допомогою яких дрон уникатиме зіткнення з іншими об'єктами.
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