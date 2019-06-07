Безпілотники можуть нести пакунки завважки до 2 кілограмів і летіти без підзарядки 24 кілометри

Дронів-кур'єрів показала одна із американська компаній. Уже за кілька місяців безпілотні апарати доправлятимуть посилки покупцям додому.

Дрон підіймається і сідає вертикально, у повітрі переходить у режим літака. Може нести пакунки завважки до 2 кілограмів і летіти без підзарядки 24 кілометри.

Апарат намагалися зробити максимально безпечним. На ньому встановили камери, ехолокатори і датчики, за допомогою яких дрон уникатиме зіткнення з іншими об'єктами.