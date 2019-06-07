На Запоріжжі чиновник вимагав 1 млн хабара [ Редактировать ]
На хабарі в понад мільйон гривень погорів керівник землевпорядного підприємства в Запоріжжі. Гроші він вимагав у бізнесмена, щоб посприяти йому у викупі земельної ділянки.
Хапугу затримали "на гарячому", коли брав гроші на робочому місці. Тепер здирникові світить до 10 років заґратування.
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